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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 20
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732694
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X730NZSACAU
Цвет
серебристый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.3 х 253.8 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
770

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый

Планшет Samsung — это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе мощные характеристики и стильный дизайн. Данный планшет оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2560x1600 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8400 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Он поддерживает быструю зарядку через разъем USB Type-C. Мощный процессор с частотой 3,73 ГГц и оперативная память 12 Гб гарантируют быстрое выполнение любых задач, от игр до многозадачности в профессиональных приложениях. Данный планшет имеет класс защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и влаге, увеличивая его надежность и долговечность. Для точного определения местоположения предусмотрена система навигации, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Корпус выполнен из качественного металла и представлен в стильном серебристом цвете. Комплектация включает стилус, который расширяет возможности работы с устройством, позволяя делать заметки, рисовать или управлять планшетом с высокой точностью. Планшет произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества и технологичности бренда Samsung.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X730NZSACAU
Цвет
серебристый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.3 х 253.8 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung — это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе мощные характеристики и стильный дизайн. Данный планшет оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2560x1600 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8400 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Он поддерживает быструю зарядку через разъем USB Type-C. Мощный процессор с частотой 3,73 ГГц и оперативная память 12 Гб гарантируют быстрое выполнение любых задач, от игр до многозадачности в профессиональных приложениях. Данный планшет имеет класс защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и влаге, увеличивая его надежность и долговечность. Для точного определения местоположения предусмотрена система навигации, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Корпус выполнен из качественного металла и представлен в стильном серебристом цвете. Комплектация включает стилус, который расширяет возможности работы с устройством, позволяя делать заметки, рисовать или управлять планшетом с высокой точностью. Планшет произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества и технологичности бренда Samsung.
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