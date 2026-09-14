Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый
Планшет Samsung — это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе мощные характеристики и стильный дизайн. Данный планшет оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2560x1600 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8400 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Он поддерживает быструю зарядку через разъем USB Type-C. Мощный процессор с частотой 3,73 ГГц и оперативная память 12 Гб гарантируют быстрое выполнение любых задач, от игр до многозадачности в профессиональных приложениях. Данный планшет имеет класс защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и влаге, увеличивая его надежность и долговечность. Для точного определения местоположения предусмотрена система навигации, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Корпус выполнен из качественного металла и представлен в стильном серебристом цвете. Комплектация включает стилус, который расширяет возможности работы с устройством, позволяя делать заметки, рисовать или управлять планшетом с высокой точностью. Планшет произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества и технологичности бренда Samsung.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, 128 Гб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, 128 Гб
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X730NZSACAU) серебристый