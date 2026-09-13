Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Beziehungen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707867
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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251581475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Beziehungen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Trobluhs El ? Isch, Leyenburg 1, Dreh Dich Nicht Um, Leyenburg 2
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка
Аьбом группы Annexus Quam, выпущенный в 1970 году. Annexus Quam была немецкой прогрессивной рок-группой, которая сочетала элементы джаза, психоделического рока и экспериментальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251581475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Beziehungen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Trobluhs El ? Isch, Leyenburg 1, Dreh Dich Nicht Um, Leyenburg 2
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Аьбом группы Annexus Quam, выпущенный в 1970 году. Annexus Quam была немецкой прогрессивной рок-группой, которая сочетала элементы джаза, психоделического рока и экспериментальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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