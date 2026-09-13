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Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка

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Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 1
Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 2
Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 3
Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 4
Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Beziehungen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 1
  • Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 2
  • Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 3
  • Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 4
  • Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707867
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Характеристики

Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251581475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Beziehungen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Trobluhs El ? Isch, Leyenburg 1, Dreh Dich Nicht Um, Leyenburg 2
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка

Аьбом группы Annexus Quam, выпущенный в 1970 году. Annexus Quam была немецкой прогрессивной рок-группой, которая сочетала элементы джаза, психоделического рока и экспериментальной музыки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Annexus Quam - Beziehungen (4059251581475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251581475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Beziehungen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Trobluhs El ? Isch, Leyenburg 1, Dreh Dich Nicht Um, Leyenburg 2
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Аьбом группы Annexus Quam, выпущенный в 1970 году. Annexus Quam была немецкой прогрессивной рок-группой, которая сочетала элементы джаза, психоделического рока и экспериментальной музыки.


Теги товара: Progressive Rock
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