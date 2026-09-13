HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка
Threshold — шестой студийный альбом шведской пауэр-метал-группы HammerFall выпущенный 18 октября 2006 года. Издание на прозрачном синем виниле. HammerFall — шведская пауэр-метал группа, основанная в 1993 году в городе Гетеборг. Группу основал гитарист Оскар Дроньяк, а вскоре к ней присоединился певец Йоаким Канс. Группа прославилась своим энергичным и мелодичным стилем, сочетающим в себе быстрые риффы, мощный вокал и эпические тексты. HammerFall выпустили свой дебютный альбом Glory to the Brave в 1997 году, который получил положительные отзывы и помог группе завоевать известность в метал-сообществе. Последующие альбомы, такие как Legacy of Kings (1998) и Renegade (2000), укрепили их позиции на металлической сцене и принесли им множество поклонников по всему миру. Группа известна своей тематической направленностью на рыцарство, сражения и мифологию, что проявляется как в их текстах, так и в визуальном стиле. Эта тема является частью их идентичности и помогает создать неповторимый образ HammerFall. HammerFall также выделяются своими живыми выступлениями, полными энергии и эпической атмосферы.
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