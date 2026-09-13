Of Mice & Men - Another Miracle (Coloured) (0198029334111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Of Mice & Men
Альбом (сингл)
Another Miracle
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721401
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029334111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Of Mice & Men
Альбом (сингл)
Another Miracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Waltz, Troubled Water, Safe and Sound, Hourglass, Wake Up, Flowers, Another Miracle, Contact, Parable, Somewhere In Between, Swallow, Infinite
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Of Mice & Men - Another Miracle (Coloured) (0198029334111) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Waltz, Troubled Water, Safe and Sound, Hourglass, Wake Up, Flowers, Another Miracle, Contact, Parable, Somewhere In Between, Swallow, Infinite
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029334111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Of Mice & Men
Альбом (сингл)
Another Miracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Waltz, Troubled Water, Safe and Sound, Hourglass, Wake Up, Flowers, Another Miracle, Contact, Parable, Somewhere In Between, Swallow, Infinite
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Waltz, Troubled Water, Safe and Sound, Hourglass, Wake Up, Flowers, Another Miracle, Contact, Parable, Somewhere In Between, Swallow, Infinite
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Of Mice & Men - Another Miracle (Coloured) (0198029334111) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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