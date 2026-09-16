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Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка

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Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - фото 1
Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - фото 2
Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tricky
Альбом (сингл)
Angels With Dirty Faces
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - фото 1
  • Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - фото 2
  • Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602458608489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tricky
Альбом (сингл)
Angels With Dirty Faces
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Money Greedy, Mellow, Singing the Blues, Broken Homes, 6 Minutes Analyze Me, The Moment I Feared, Talk to Me (Angels with Dirty Faces), Carriage for Two, Demise, Tear Out My Eyes, Record Companies, Peyote Sings (bonus track), Taxi (bonus track)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка

Angels with Dirty Faces — четвёртый студийный альбом британского трип-хоп-музыканта Tricky, выпущенный в 1998 году. Издание на оранжевом виниле к RSD 2024. В издание на виниле включены 2 трека, не вошедшие в оригинальный CD-релиз 1998 года: Peyote Sings и Taxi. Альбом имел успех по всей Европе, в Австралии и Новой Зеландии, а также было продано более 100 000 единиц в США.

Отзывы о товаре Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602458608489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tricky
Альбом (сингл)
Angels With Dirty Faces
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Money Greedy, Mellow, Singing the Blues, Broken Homes, 6 Minutes Analyze Me, The Moment I Feared, Talk to Me (Angels with Dirty Faces), Carriage for Two, Demise, Tear Out My Eyes, Record Companies, Peyote Sings (bonus track), Taxi (bonus track)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Angels with Dirty Faces — четвёртый студийный альбом британского трип-хоп-музыканта Tricky, выпущенный в 1998 году. Издание на оранжевом виниле к RSD 2024. В издание на виниле включены 2 трека, не вошедшие в оригинальный CD-релиз 1998 года: Peyote Sings и Taxi. Альбом имел успех по всей Европе, в Австралии и Новой Зеландии, а также было продано более 100 000 единиц в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tricky - Angels With Dirty Faces (coloured) (0602458608489) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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