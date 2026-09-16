Top.Mail.Ru
KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка - фото 1
KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Nut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка - фото 1
  • KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602445681129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Nut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of Touch, I Am The Pilot, Three, Dear Shadow, Private Eyes Canyons, Synapse, Demigod, All The Time, Brain In A Jar
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка

KT Tunstall — Шотландская певица и автор песен, известная своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, попа и рок-музыки. Альбом Nut был выпущен в 2022 году и представляет собой интересный проект для поклонников её творчества.

Отзывы о товаре KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602445681129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Nut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of Touch, I Am The Pilot, Three, Dear Shadow, Private Eyes Canyons, Synapse, Demigod, All The Time, Brain In A Jar
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
KT Tunstall — Шотландская певица и автор песен, известная своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, попа и рок-музыки. Альбом Nut был выпущен в 2022 году и представляет собой интересный проект для поклонников её творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...