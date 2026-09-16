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Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка

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Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 1
Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 2
Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 3
Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Trapped!
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 2
  • Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 3
  • Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706996
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dr. Bones
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dr. Bones Lethal Recordings
Barcode
[0886922153815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Trapped!
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Shame On You, Solitary Man, Enough Is Enough, Medicine, Questions, Medicine*, Power And Greed* Take Me To The Water, Power And Greed, The Body Talks, Not Forever, Beyond The Walls Of Sleep, Baby, I'm Your Nightmare, Fast As A Shark, Difference, Innocent Guilty*, Marching Heroes - The Wooden Cross*, Questions*, Fast As A Shark*, Beyond The Walls Of Sleep*
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Shame On You, Solitary Man, Enough Is Enough, Medicine, Questions, Medicine*, Power And Greed* Take Me To The Water, Power And Greed, The Body Talks, Not Forever, Beyond The Walls Of Sleep, Baby, Im Your Nightmare, Fast As A Shark, Difference, Innocent Guilty*, Marching Heroes - The Wooden Cross*, Questions*, Fast As A Shark*, Beyond The Walls Of Sleep*

Отзывы о товаре Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dr. Bones
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dr. Bones Lethal Recordings
Barcode
[0886922153815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Trapped!
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Shame On You, Solitary Man, Enough Is Enough, Medicine, Questions, Medicine*, Power And Greed* Take Me To The Water, Power And Greed, The Body Talks, Not Forever, Beyond The Walls Of Sleep, Baby, I'm Your Nightmare, Fast As A Shark, Difference, Innocent Guilty*, Marching Heroes - The Wooden Cross*, Questions*, Fast As A Shark*, Beyond The Walls Of Sleep*
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Shame On You, Solitary Man, Enough Is Enough, Medicine, Questions, Medicine*, Power And Greed* Take Me To The Water, Power And Greed, The Body Talks, Not Forever, Beyond The Walls Of Sleep, Baby, Im Your Nightmare, Fast As A Shark, Difference, Innocent Guilty*, Marching Heroes - The Wooden Cross*, Questions*, Fast As A Shark*, Beyond The Walls Of Sleep*
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage - Trapped! (0886922153815) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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