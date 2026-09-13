Наушники Edifier W800BT SE Grey
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706245
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
512
Описание товара Наушники Edifier W800BT SE Grey
Edifier W800BT SE - полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой многоточечного соединения, позволяющей мгновенно переключаться между музыкой, видео и звонками на двух разных устройствах одновременно. Динамический драйвер диаметром 40 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием обеспечивает высококачественный звук. Легкая и полностью складная конструкция идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Наслаждайтесь примерно 45 часами непрерывного воспроизведения, а 15-минутная зарядка обеспечит 8 часов использования.
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Edifier W800BT SE - полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой многоточечного соединения, позволяющей мгновенно переключаться между музыкой, видео и звонками на двух разных устройствах одновременно. Динамический драйвер диаметром 40 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием обеспечивает высококачественный звук. Легкая и полностью складная конструкция идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Наслаждайтесь примерно 45 часами непрерывного воспроизведения, а 15-минутная зарядка обеспечит 8 часов использования.
Наушники Edifier W800BT SE Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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