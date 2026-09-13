Наушники Honor Choice S7 (5504ABTK) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice S7 (5504ABTK) White
HONOR CHOICE Earbuds S7 - это стерео Bluetooth-наушники с сертификацией Hi-Res Audio и поддержкой кодека LDAC обеспечивают детализированное звучание. Кроме того, наушники поддерживают адаптивное активное шумоподавление в режиме реального времени, когда наушники размещены в ухе, фильтруя шум и обеспечивая спокойную и комфортную обстановку для пользователя. Три встроенных микрофона поддерживают технологию формирования луча и алгоритм шумоподавления AI, отфильтровывая окружающий шум и делая разговор более четким и приятным. Встроенный аккумулятор наушников после полной зарядки может работать более 8 часов. Специально разработанный зарядный чехол позволяет заряжать наушники, поэтому общее время работы составляет до 36 часов, обеспечивая пользователям длительный опыт.
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