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Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка

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Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
SepulQuarta
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361591496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
SepulQuarta
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Territory, Cut-Throat, Sepulnation, Inner Self, Hatred Aside Mask, Fear, Pain, Chaos, Suffering, Vandals Nest, Slave World, Ratamahatta, Apes Of God, Phantom Self, Slaves Of Pain, Kaiowas, Orgasmatron
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка

SepulQuarta — проект знаменитой бразильской метал-группы Sepultura, записанный в домашней студии в пандемийном 2020 году с on-line участием множества приглашенных музыкантов.. Издание на цветном виниле.. Когда пандемия парализовала весь мир и не давала группам гастролировать, крупнейший представитель метала Латинской Америки Sepultura отказался сидеть сложа руки и оставаться, как запертый в клетке зверь. Группа запустила проект, который занимал их весь 2020 год и позволил общаться с поклонниками, играть музыку и обмениваться идеями. Друзья и коллеги по всему миру не только стали частью их еженедельного подкаста, но и присоединились к ним в исполнении классических песен Sepultura. В проекте приняли участие такие международные звезды, как Дэвид Эллефсон, Скотт Йен, Данко Джонс, Девин Таунсенд, Мэтт Хифи и многие другие, чтобы записать этот альбом. «Здесь вы найдете уникальные исполнения музыки Sepultura из разных этапов нашей карьеры с потрясающими приглашенными музыкантами, которые поделились с нами своим талантом и энергией, чтобы записать эти исторические версии!», — говорит гитарист Андреас Киссер.

Отзывы о товаре Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361591496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
SepulQuarta
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Territory, Cut-Throat, Sepulnation, Inner Self, Hatred Aside Mask, Fear, Pain, Chaos, Suffering, Vandals Nest, Slave World, Ratamahatta, Apes Of God, Phantom Self, Slaves Of Pain, Kaiowas, Orgasmatron
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
SepulQuarta — проект знаменитой бразильской метал-группы Sepultura, записанный в домашней студии в пандемийном 2020 году с on-line участием множества приглашенных музыкантов.. Издание на цветном виниле.. Когда пандемия парализовала весь мир и не давала группам гастролировать, крупнейший представитель метала Латинской Америки Sepultura отказался сидеть сложа руки и оставаться, как запертый в клетке зверь. Группа запустила проект, который занимал их весь 2020 год и позволил общаться с поклонниками, играть музыку и обмениваться идеями. Друзья и коллеги по всему миру не только стали частью их еженедельного подкаста, но и присоединились к ним в исполнении классических песен Sepultura. В проекте приняли участие такие международные звезды, как Дэвид Эллефсон, Скотт Йен, Данко Джонс, Девин Таунсенд, Мэтт Хифи и многие другие, чтобы записать этот альбом. «Здесь вы найдете уникальные исполнения музыки Sepultura из разных этапов нашей карьеры с потрясающими приглашенными музыкантами, которые поделились с нами своим талантом и энергией, чтобы записать эти исторические версии!», — говорит гитарист Андреас Киссер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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