Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sepultura - Sepulquarta (Transparent Orange) (0727361591496) виниловая пластинка
SepulQuarta — проект знаменитой бразильской метал-группы Sepultura, записанный в домашней студии в пандемийном 2020 году с on-line участием множества приглашенных музыкантов.. Издание на цветном виниле.. Когда пандемия парализовала весь мир и не давала группам гастролировать, крупнейший представитель метала Латинской Америки Sepultura отказался сидеть сложа руки и оставаться, как запертый в клетке зверь. Группа запустила проект, который занимал их весь 2020 год и позволил общаться с поклонниками, играть музыку и обмениваться идеями. Друзья и коллеги по всему миру не только стали частью их еженедельного подкаста, но и присоединились к ним в исполнении классических песен Sepultura. В проекте приняли участие такие международные звезды, как Дэвид Эллефсон, Скотт Йен, Данко Джонс, Девин Таунсенд, Мэтт Хифи и многие другие, чтобы записать этот альбом. «Здесь вы найдете уникальные исполнения музыки Sepultura из разных этапов нашей карьеры с потрясающими приглашенными музыкантами, которые поделились с нами своим талантом и энергией, чтобы записать эти исторические версии!», — говорит гитарист Андреас Киссер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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