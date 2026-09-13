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Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка

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Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 3
Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 4
Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Violent Revolution
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 3
  • Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 4
  • Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361564636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Violent Revolution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Reconquering The Throne, The Patriarch, Violent Revolution, All Of The Same Blood, Servant In Heaven - King In Hell, Second Awakening, Ghetto War, Replicas Of Life, Slave Machinery, Bitter Sweet Revenge, Mind On Fire, System Decay
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка

Violent Revolution — десятый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Kreator выпущенный в 2001 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. После почти десятилетия музыкальных экспериментов с металлическим звучанием (начиная с Renewal), с этим альбомом группа вернулась к своему стилю трэш-метала 1980-х годов. Violent Revolution теперь считается катализатором движения возрождения трэш-метала в начале 2000-х. В 2005 году Violent Revolution занял 436-е место в списке журнала Rock Hard «500 величайших рок- и метал-альбомов всех времён».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361564636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Violent Revolution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Reconquering The Throne, The Patriarch, Violent Revolution, All Of The Same Blood, Servant In Heaven - King In Hell, Second Awakening, Ghetto War, Replicas Of Life, Slave Machinery, Bitter Sweet Revenge, Mind On Fire, System Decay
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Violent Revolution — десятый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Kreator выпущенный в 2001 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. После почти десятилетия музыкальных экспериментов с металлическим звучанием (начиная с Renewal), с этим альбомом группа вернулась к своему стилю трэш-метала 1980-х годов. Violent Revolution теперь считается катализатором движения возрождения трэш-метала в начале 2000-х. В 2005 году Violent Revolution занял 436-е место в списке журнала Rock Hard «500 величайших рок- и метал-альбомов всех времён».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Violent Revolution (Transparent Yellow) (0727361564636) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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