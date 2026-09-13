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Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка

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Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 1
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 2
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 3
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 4
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 5
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 6
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 7
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 8
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 9
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 10
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 11
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 12
Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Melodies Of Atonement
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 1
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 2
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 3
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 4
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 5
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 6
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 7
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 8
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 9
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 10
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 11
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 12
  • Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705719
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028132015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Melodies Of Atonement
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Silently Walking Alone, Atonement, My Specter, I Hear The Sirens, Like A Sunken Ship Limbo, Faceless, Starlight, Self-Satisfied Lullaby, Unfree My Soul
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка

Норвежская группа LEPROUS возвращается с бесстрашным и потрясающим новым альбомом, который, вероятно, станет их самым завораживающим и впечатляющим релизом на сегодняшний день. «Melodies Of Atonement», восьмой студийный альбом группы, содержит 10 песен/51 минуту современного рока в лучшем виде. Записанный Дэвидом Кастильо (Opeth, Katatonia, Soen и др.) в Ghost Ward в Швеции, сведение материала сделал Адам Ноубл (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves и т. д.), а мастеринг сделал Робин Шмидт (The 1975, Placebo). Гимн газового освещения и др.). Не пропустите тур LEPROUS по всему миру с первыми остановками на европейских летних фестивалях, за которыми последует тур по Северной Америке и многое, многое другое.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028132015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Melodies Of Atonement
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Silently Walking Alone, Atonement, My Specter, I Hear The Sirens, Like A Sunken Ship Limbo, Faceless, Starlight, Self-Satisfied Lullaby, Unfree My Soul
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Норвежская группа LEPROUS возвращается с бесстрашным и потрясающим новым альбомом, который, вероятно, станет их самым завораживающим и впечатляющим релизом на сегодняшний день. «Melodies Of Atonement», восьмой студийный альбом группы, содержит 10 песен/51 минуту современного рока в лучшем виде. Записанный Дэвидом Кастильо (Opeth, Katatonia, Soen и др.) в Ghost Ward в Швеции, сведение материала сделал Адам Ноубл (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves и т. д.), а мастеринг сделал Робин Шмидт (The 1975, Placebo). Гимн газового освещения и др.). Не пропустите тур LEPROUS по всему миру с первыми остановками на европейских летних фестивалях, за которыми последует тур по Северной Америке и многое, многое другое.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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