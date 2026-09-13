Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка
Норвежская группа LEPROUS возвращается с бесстрашным и потрясающим новым альбомом, который, вероятно, станет их самым завораживающим и впечатляющим релизом на сегодняшний день. «Melodies Of Atonement», восьмой студийный альбом группы, содержит 10 песен/51 минуту современного рока в лучшем виде. Записанный Дэвидом Кастильо (Opeth, Katatonia, Soen и др.) в Ghost Ward в Швеции, сведение материала сделал Адам Ноубл (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves и т. д.), а мастеринг сделал Робин Шмидт (The 1975, Placebo). Гимн газового освещения и др.). Не пропустите тур LEPROUS по всему миру с первыми остановками на европейских летних фестивалях, за которыми последует тур по Северной Америке и многое, многое другое.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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