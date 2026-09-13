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Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 9
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 10
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 11
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 12
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 13
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 11
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 12
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 13
  • Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028762311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pompeii Intro, Echoes - Part 1, Careful With That Axe, Eugene, A Saucerful Of Secrets, Set The Controls For The Heart Of The Sun, One Of These Days, Mademoiselle Nobs, Echoes - Part 2, Careful With That Axe, Eugene - Alternate Take, A Saucerful Of Secrets - Unedited
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка

«Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII» — новаторский концерт 1972 года, прошедший на завораживающе красивых руинах древнеримского амфитеатра в Помпеях, Италия, с улучшенным звуком, заново смикшированным Стивеном Уилсоном.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028762311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pompeii Intro, Echoes - Part 1, Careful With That Axe, Eugene, A Saucerful Of Secrets, Set The Controls For The Heart Of The Sun, One Of These Days, Mademoiselle Nobs, Echoes - Part 2, Careful With That Axe, Eugene - Alternate Take, A Saucerful Of Secrets - Unedited
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII» — новаторский концерт 1972 года, прошедший на завораживающе красивых руинах древнеримского амфитеатра в Помпеях, Италия, с улучшенным звуком, заново смикшированным Стивеном Уилсоном.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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