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Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка

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Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 1
Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 2
Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 3
Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Nutcracker
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 2
  • Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 3
  • Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295169428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Nutcracker
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1 The Decoration of the Christmas Tree, No. 2 March, No. 3 Children’s Galop and Entry of the Parents, No. 4 Arrival of Drosselmeyer, No. 5 Grandfather’s Dance, No. 6 Scene: Clara and the Nutcracker, No. 7 Scene: The Battle, No. 8 Scene: In the Pine Forest, No. 9 Waltz of the Snowflakes†, ACT TWO No. 10 Scene: The Kingdom of Sweets, No. 11 Scene: Clara and the Prince, No. 12 Divertissement Chocolate: Spanish Dance / Coffee: Arabian Dance / Tea: Chinese Dance / Trepak: Russian Dance / Dance of
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка

Легендарный балет Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением знаменитого британского дирижера Саймона Рэттла. Созданное в конце 19 века, самое известное произведение Чайковского стало неизменным фаворитом и появляется здесь целиком в исполнении сэра Саймона Рэттла и Берлинского филармонического оркестра. «Рэттл всегда искренний и экспансивный, а игра берлинцев великолепна» - The Sunday Times. Эта версия Щелкунчика, записанная в 2009 году, уже стала вехой в дискографии и одним из бестселлеров Рэттла с Берлинским филармоническим; и не будем забывать, что Рождество - определенно лучший период для продажи этого репертуара.

Отзывы о товаре Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295169428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Nutcracker
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1 The Decoration of the Christmas Tree, No. 2 March, No. 3 Children’s Galop and Entry of the Parents, No. 4 Arrival of Drosselmeyer, No. 5 Grandfather’s Dance, No. 6 Scene: Clara and the Nutcracker, No. 7 Scene: The Battle, No. 8 Scene: In the Pine Forest, No. 9 Waltz of the Snowflakes†, ACT TWO No. 10 Scene: The Kingdom of Sweets, No. 11 Scene: Clara and the Prince, No. 12 Divertissement Chocolate: Spanish Dance / Coffee: Arabian Dance / Tea: Chinese Dance / Trepak: Russian Dance / Dance of
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легендарный балет Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением знаменитого британского дирижера Саймона Рэттла. Созданное в конце 19 века, самое известное произведение Чайковского стало неизменным фаворитом и появляется здесь целиком в исполнении сэра Саймона Рэттла и Берлинского филармонического оркестра. «Рэттл всегда искренний и экспансивный, а игра берлинцев великолепна» - The Sunday Times. Эта версия Щелкунчика, записанная в 2009 году, уже стала вехой в дискографии и одним из бестселлеров Рэттла с Берлинским филармоническим; и не будем забывать, что Рождество - определенно лучший период для продажи этого репертуара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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