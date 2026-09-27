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U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка

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U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 5
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 6
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 7
U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Achtung Baby
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403297
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Коллекция U2
filter_none Товар входит в коллекцию U2

Коллекция U2


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557970098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Achtung Baby
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Переиздание седьмого студийного альбома группы U2 «Achtung Baby», вышедшего в 1991 году. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка

Переиздание седьмого студийного альбома группы U2 «Achtung Baby», вышедшего в 1991 году. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре U2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557970098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Achtung Baby
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Переиздание седьмого студийного альбома группы U2 «Achtung Baby», вышедшего в 1991 году. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание седьмого студийного альбома группы U2 «Achtung Baby», вышедшего в 1991 году. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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