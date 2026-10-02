U2 - The Best Of 1990-2000 (0602557970999) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 403305
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 940 руб.
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Коллекция U2
Коллекция U2
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитU2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитU2 - The Best Of 1990-2000 (0602557970999) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитU2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U2 - The Best Of 1990-2000 (0602557970999) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Even Better Than The Real Thing
|3:40
|A2
|Mysterious Ways
|4:03
|A3
|Beautiful Day
|4:08
|A4
|Electrical Storm (William Orbit Mix )
|4:39
|B1
|One
|4:35
|B2
|Miss Sarajevo
|4:32
|B3
|Stay (Faraway, So Close!)
|4:59
|B4
|Stuck In A Moment You Can't Get Out Of
|4:34
|C1
|Gone (Mike Hedges Mix)
|4:34
|C2
|Until The End Of The World
|4:40
|C3
|The Hands That Build America (Theme From "Gangs Of New York")
|4:58
|C4
|Discoth?que (Mike Hedges Mix)
|4:42
|D1
|Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me
|4:44
|D2
|Staring At The Sun (Mike Hedges Mix)
|4:49
|D3
|Numb (Mike Hedges Mix)
|4:23
|D4
|The First Time
|3:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Even Better Than The Real Thing
|3:40
|A2
|Mysterious Ways
|4:03
|A3
|Beautiful Day
|4:08
|A4
|Electrical Storm (William Orbit Mix )
|4:39
|B1
|One
|4:35
|B2
|Miss Sarajevo
|4:32
|B3
|Stay (Faraway, So Close!)
|4:59
|B4
|Stuck In A Moment You Can't Get Out Of
|4:34
|C1
|Gone (Mike Hedges Mix)
|4:34
|C2
|Until The End Of The World
|4:40
|C3
|The Hands That Build America (Theme From "Gangs Of New York")
|4:58
|C4
|Discoth?que (Mike Hedges Mix)
|4:42
|D1
|Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me
|4:44
|D2
|Staring At The Sun (Mike Hedges Mix)
|4:49
|D3
|Numb (Mike Hedges Mix)
|4:23
|D4
|The First Time
|3:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
U2 - The Best Of 1990-2000 (0602557970999) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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