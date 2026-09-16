Vince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vince Guaraldi
Альбом (сингл)
Peanuts Greatest Hits
Жанр
Jazz
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 719841
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072715073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vince Guaraldi
Альбом (сингл)
Peanuts Greatest Hits
Жанр
Jazz
Трек-лист
Linus And Lucy, Charlie Brown Theme, Baseball Theme, Oh, Good Grief, Happiness Is, Little Birdie, Great Pumpkin Waltz, Thanksgiving Theme, Christmas Is Coming, Christmas Time Is Here, Skating, Christmas Time Is Here
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073) виниловая пластинка
«Peanuts Greatest Hits» включает 12 самых запоминающихся записей из любимых анимационных телешоу «Маленькие Халопы» (Peanuts), выполненных в изысканном, но доступном джазовом стиле трио Винса Гуарэли. В альбом вошли такие классические композиции, как «Лайнус и Люси», «Рождество приближается» и «Маленькая птичка». Этот новый формат альбома на пластинке с изображением на диске выпускается в честь 75-летия «Маленьких Халопов» и украшен классическим изображением Лайнуса и Люси с одной стороны и обложкой альбома — с другой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072715073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vince Guaraldi
Альбом (сингл)
Peanuts Greatest Hits
Жанр
Jazz
Трек-лист
Linus And Lucy, Charlie Brown Theme, Baseball Theme, Oh, Good Grief, Happiness Is, Little Birdie, Great Pumpkin Waltz, Thanksgiving Theme, Christmas Is Coming, Christmas Time Is Here, Skating, Christmas Time Is Here
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Peanuts Greatest Hits» включает 12 самых запоминающихся записей из любимых анимационных телешоу «Маленькие Халопы» (Peanuts), выполненных в изысканном, но доступном джазовом стиле трио Винса Гуарэли. В альбом вошли такие классические композиции, как «Лайнус и Люси», «Рождество приближается» и «Маленькая птичка». Этот новый формат альбома на пластинке с изображением на диске выпускается в честь 75-летия «Маленьких Халопов» и украшен классическим изображением Лайнуса и Люси с одной стороны и обложкой альбома — с другой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Vince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073) виниловая пластинка – стоимость товара 5450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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