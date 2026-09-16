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БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка

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БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 3
БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Горизонт Событий
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 3
  • БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032910359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Горизонт Событий
Жанр
Русский рок
Трек-лист
A1 Лётчик A2 Чёрное солнце A3 Тема века A4 Детство B1 Философский камень B2 Лайки B3 Виски B4 Пора возвращаться домой C1 Пофигу C2 Алиса (памяти А. Ротаня) C3 Родина C4 ХалиГалиКришна D1 Хороводная D2 Иначе D3 Дебют D4 Птица на подоконнике
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка

18 + НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН (И) ИЛИ НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БО?РТНИКОМ ЕГОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БО?РТНИКА ЕГОРА МИХАЙЛОВИЧА «Горизонт событий» - десятый студийный альбом одной из самых успешных российских рок-групп. Издание состоит из 2 пластинок - основной части, в которую вошли 11 песен и бонусной - с 5 треками. В альбоме «Горизонт событий», которого поклонники группы ждали 3 года, музыканты представляют свою новую саунд-концепцию. Первые 3 сингла из «Горизонта событий» уже успели стать хитами - это «Лайки», «Лётчик» и трек «Виски», записанный Би-2 с американским автором и исполнителем песен Джоном Грантом. В альбоме также представлено несколько неожиданных и очень интересных совместных работ и оригинальных каверов.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032910359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Горизонт Событий
Жанр
Русский рок
Трек-лист
A1 Лётчик A2 Чёрное солнце A3 Тема века A4 Детство B1 Философский камень B2 Лайки B3 Виски B4 Пора возвращаться домой C1 Пофигу C2 Алиса (памяти А. Ротаня) C3 Родина C4 ХалиГалиКришна D1 Хороводная D2 Иначе D3 Дебют D4 Птица на подоконнике
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18 + НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН (И) ИЛИ НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БО?РТНИКОМ ЕГОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БО?РТНИКА ЕГОРА МИХАЙЛОВИЧА «Горизонт событий» - десятый студийный альбом одной из самых успешных российских рок-групп. Издание состоит из 2 пластинок - основной части, в которую вошли 11 песен и бонусной - с 5 треками. В альбоме «Горизонт событий», которого поклонники группы ждали 3 года, музыканты представляют свою новую саунд-концепцию. Первые 3 сингла из «Горизонта событий» уже успели стать хитами - это «Лайки», «Лётчик» и трек «Виски», записанный Би-2 с американским автором и исполнителем песен Джоном Грантом. В альбоме также представлено несколько неожиданных и очень интересных совместных работ и оригинальных каверов.


Теги товара: Русский рок, Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


БИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка - стоимость товара 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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