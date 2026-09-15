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Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка

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Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 1
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 2
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 3
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 4
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 5
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 6
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 7
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 8
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 9
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 10
Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erykah Badu
Альбом (сингл)
New Amerykah Part One
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 1
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 2
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 3
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 4
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 5
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 6
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 7
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 8
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 9
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 10
  • Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438283477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erykah Badu
Альбом (сингл)
New Amerykah Part One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amerykahn Promise, The Healer, Me, My People, Soldier, The Cell, Twinkle, Master Teacher Medley, That Hump, Telephone, Honey
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Shades of Purple Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка

Альбом 2008 года дебютировал под №2 в чарте Billboard 200. Музыка диска охватывает стили хип-хоп, соул, фанк, джаз и электронику. В 2019 году он занял 92-е место среди лучших альбомов 21 века по результатам опроса музыкальных журналистов.

Отзывы о товаре Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438283477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erykah Badu
Альбом (сингл)
New Amerykah Part One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amerykahn Promise, The Healer, Me, My People, Soldier, The Cell, Twinkle, Master Teacher Medley, That Hump, Telephone, Honey
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Shades of Purple Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом 2008 года дебютировал под №2 в чарте Billboard 200. Музыка диска охватывает стили хип-хоп, соул, фанк, джаз и электронику. В 2019 году он занял 92-е место среди лучших альбомов 21 века по результатам опроса музыкальных журналистов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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