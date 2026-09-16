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OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка

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OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Scrooged
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) - фото 1
  • OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563186138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Scrooged
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles/ Terrorist Attack, Eliot Gets Fired / Loud and Clear / Frank’s Run, Montage: Frank’s Award and Eliot on the Street, Lew’s Arrival, The Hand Grab, Lew’s Reprise, Claire’s Theme I / Claire’s Theme II, Set Collapse, A Horror in Chez Jay / Highball / Waiter Ablaze, Wild Cab Ride, Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay / Cupid’s Arrow / Change of Expression, Eliot Gives Blood / Christmas Present, Fairy, Toast to Frank, The Big Freeze, Showtime at IBC, Family Portrait / Ghost on Screen, Eliot Stalks Frank, A
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Titles/ Terrorist Attack, Eliot Gets Fired / Loud and Clear / Frank’s Run, Montage: Frank’s Award and Eliot on the Street, Lew’s Arrival, The Hand Grab, Lew’s Reprise, Claire’s Theme I / Claire’s Theme II, Set Collapse, A Horror in Chez Jay / Highball / Waiter Ablaze, Wild Cab Ride, Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay / Cupid’s Arrow / Change of Expression, Eliot Gives Blood / Christmas Present, Fairy, Toast to Frank, The Big Freeze, Showtime at IBC, Family Portrait / Ghost on Screen, Eliot Stalks Frank, Asylum / Luncheon / Crematorium / On Fire, Hallelujah Chorus (G.F. Handel) / The Romp, The Big Speech, Bonus Tracks, Loud and Clear (alternate), Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay§ (alternate), Toast to Frank (alternate), The Big Freeze (alternate), The Big Freeze (alternate mix), Asylum (no choir), Crematorium (more percussion), The Big Speech (alternate), Frank's Promo



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563186138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Scrooged
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles/ Terrorist Attack, Eliot Gets Fired / Loud and Clear / Frank’s Run, Montage: Frank’s Award and Eliot on the Street, Lew’s Arrival, The Hand Grab, Lew’s Reprise, Claire’s Theme I / Claire’s Theme II, Set Collapse, A Horror in Chez Jay / Highball / Waiter Ablaze, Wild Cab Ride, Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay / Cupid’s Arrow / Change of Expression, Eliot Gives Blood / Christmas Present, Fairy, Toast to Frank, The Big Freeze, Showtime at IBC, Family Portrait / Ghost on Screen, Eliot Stalks Frank, A
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Titles/ Terrorist Attack, Eliot Gets Fired / Loud and Clear / Frank’s Run, Montage: Frank’s Award and Eliot on the Street, Lew’s Arrival, The Hand Grab, Lew’s Reprise, Claire’s Theme I / Claire’s Theme II, Set Collapse, A Horror in Chez Jay / Highball / Waiter Ablaze, Wild Cab Ride, Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay / Cupid’s Arrow / Change of Expression, Eliot Gives Blood / Christmas Present, Fairy, Toast to Frank, The Big Freeze, Showtime at IBC, Family Portrait / Ghost on Screen, Eliot Stalks Frank, Asylum / Luncheon / Crematorium / On Fire, Hallelujah Chorus (G.F. Handel) / The Romp, The Big Speech, Bonus Tracks, Loud and Clear (alternate), Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay§ (alternate), Toast to Frank (alternate), The Big Freeze (alternate), The Big Freeze (alternate mix), Asylum (no choir), Crematorium (more percussion), The Big Speech (alternate), Frank's Promo


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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