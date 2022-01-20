Top.Mail.Ru
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 1
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 2
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 3
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 4
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 5
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 6
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 1
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 2
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 3
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 4
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 5
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 6
  • Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка

Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка

20.01.2022
Алексей

Достоинства:
Свежий альбом культовой группы.

Недостатки:
Скромное оформление

Комментарий:
Всё, как и в предыдущих альбомах на очень высоком профессиональном уровне выполнен. Для любителей синти-поп и злектро-поп, самое то. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.01.2022
Алексей

Достоинства:
Свежий альбом культовой группы.

Недостатки:
Скромное оформление

Комментарий:
Всё, как и в предыдущих альбомах на очень высоком профессиональном уровне выполнен. Для любителей синти-поп и злектро-поп, самое то. Рекомендую.


Yello - Point (0602508833779) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...