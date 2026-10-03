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The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка

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The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 3
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 4
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 5
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 6
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 7
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 8
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 9
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 10
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 11
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 12
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 13
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Dig Your Own Hole
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 5
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 6
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 7
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 8
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 9
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 10
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 11
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 12
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 13
  • The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0724384295011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Dig Your Own Hole
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Block Rockin' Beats, Dig Your Own Hole, Elektrobank, Piku, Setting Sun, It Doesn't Matter, Don't Stop the Rock, Get Up on It Like This, Lost in the K-Hole, Where Do I Begin, The Private Psychedelic Reel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Block Rockin' Beats, Dig Your Own Hole, Elektrobank, Piku, Setting Sun, It Doesn't Matter, Don't Stop the Rock, Get Up on It Like This, Lost in the K-Hole, Where Do I Begin, The Private Psychedelic Reel

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0724384295011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Dig Your Own Hole
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Block Rockin' Beats, Dig Your Own Hole, Elektrobank, Piku, Setting Sun, It Doesn't Matter, Don't Stop the Rock, Get Up on It Like This, Lost in the K-Hole, Where Do I Begin, The Private Psychedelic Reel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Block Rockin' Beats, Dig Your Own Hole, Elektrobank, Piku, Setting Sun, It Doesn't Matter, Don't Stop the Rock, Get Up on It Like This, Lost in the K-Hole, Where Do I Begin, The Private Psychedelic Reel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (0724384295011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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