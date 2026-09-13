Lou Reed - Metal Machine Music (50Th Anniversary) (Grey-Silver) (0198028824118) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Metal Machine Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718123
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028824118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Metal Machine Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Metal Machine Music, Part 1, Metal Machine Music, Part 2, Metal Machine Music, Part 3, Metal Machine Music, Part 4
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lou Reed - Metal Machine Music (50Th Anniversary) (Grey-Silver) (0198028824118) виниловая пластинка
Metal Machine Music — пятый студийный альбом американского рок-музыканта Лу Рида, выпущенный первоначально в 1975 году Издание на серебристом виниле Metal Machine Music Лу Рида — альбом, который выделяется своим вызовом традиционным музыкальным нормам. Лестер Бэнгс (Creem, 1975) описал его как «величайшую запись, когда-либо сделанную в истории человеческой барабанной перепонки», он бросил вызов слушателям и критикам своим экспериментальным подходом. Специальное виниловое издание для Record Store Day 2025, дает поклонникам возможность снова прикоснуться к этой новаторской работе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028824118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Metal Machine Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Metal Machine Music, Part 1, Metal Machine Music, Part 2, Metal Machine Music, Part 3, Metal Machine Music, Part 4
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Metal Machine Music — пятый студийный альбом американского рок-музыканта Лу Рида, выпущенный первоначально в 1975 году Издание на серебристом виниле Metal Machine Music Лу Рида — альбом, который выделяется своим вызовом традиционным музыкальным нормам. Лестер Бэнгс (Creem, 1975) описал его как «величайшую запись, когда-либо сделанную в истории человеческой барабанной перепонки», он бросил вызов слушателям и критикам своим экспериментальным подходом. Специальное виниловое издание для Record Store Day 2025, дает поклонникам возможность снова прикоснуться к этой новаторской работе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Lou Reed - Metal Machine Music (50Th Anniversary) (Grey-Silver) (0198028824118) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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