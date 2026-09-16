Владимир Кузьмин - Две Звезды (+постер) (4680068804657) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 705783
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок
Трек-лист
А. Пугачева*–Надо Же!, В. Кузьмин*–Блеск В Ее Глазах, А. Пугачева*–Этот Парень С Гитарой, В. Кузьмин*–Она Не Волшебница, А. Пугачева*–Моя Соперница Гитара, В. Кузьмин*–Моя Любовь, А. Пугачева*–С Тобой И Без Тебя, А. Пугачева* + В. Кузьмин*–Две Звезды, В. Кузьмин*–Пристань Твоей Надежды, В. Кузьмин* + А. Пугачева*–Некогда, В. Кузьмин*–Ромео И Джульетта, А. Пугачева*–Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), В. Кузьмин*–Неведомая Даль, А. Пугачева*–Птица Певчая, В. Кузьмин*–Когда Меня Ты Позовешь, В. Ку
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Две Звезды (+постер) (4680068804657) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: А. Пугачева*–Надо Же!, В. Кузьмин*–Блеск В Ее Глазах, А. Пугачева*–Этот Парень С Гитарой, В. Кузьмин*–Она Не Волшебница, А. Пугачева*–Моя Соперница Гитара, В. Кузьмин*–Моя Любовь, А. Пугачева*–С Тобой И Без Тебя, А. Пугачева* + В. Кузьмин*–Две Звезды, В. Кузьмин*–Пристань Твоей Надежды, В. Кузьмин* + А. Пугачева*–Некогда, В. Кузьмин*–Ромео И Джульетта, А. Пугачева*–Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), В. Кузьмин*–Неведомая Даль, А. Пугачева*–Птица Певчая, В. Кузьмин*–Когда Меня Ты Позовешь, В. Кузьмин*–Вы Так Невинны..., А. Пугачева*–Когда Меня Ты Позовешь, В. Кузьмин* + А. Пугачева*–Мечты
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок
Трек-лист
А. Пугачева*–Надо Же!, В. Кузьмин*–Блеск В Ее Глазах, А. Пугачева*–Этот Парень С Гитарой, В. Кузьмин*–Она Не Волшебница, А. Пугачева*–Моя Соперница Гитара, В. Кузьмин*–Моя Любовь, А. Пугачева*–С Тобой И Без Тебя, А. Пугачева* + В. Кузьмин*–Две Звезды, В. Кузьмин*–Пристань Твоей Надежды, В. Кузьмин* + А. Пугачева*–Некогда, В. Кузьмин*–Ромео И Джульетта, А. Пугачева*–Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), В. Кузьмин*–Неведомая Даль, А. Пугачева*–Птица Певчая, В. Кузьмин*–Когда Меня Ты Позовешь, В. Ку
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: А. Пугачева*–Надо Же!, В. Кузьмин*–Блеск В Ее Глазах, А. Пугачева*–Этот Парень С Гитарой, В. Кузьмин*–Она Не Волшебница, А. Пугачева*–Моя Соперница Гитара, В. Кузьмин*–Моя Любовь, А. Пугачева*–С Тобой И Без Тебя, А. Пугачева* + В. Кузьмин*–Две Звезды, В. Кузьмин*–Пристань Твоей Надежды, В. Кузьмин* + А. Пугачева*–Некогда, В. Кузьмин*–Ромео И Джульетта, А. Пугачева*–Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), В. Кузьмин*–Неведомая Даль, А. Пугачева*–Птица Певчая, В. Кузьмин*–Когда Меня Ты Позовешь, В. Кузьмин*–Вы Так Невинны..., А. Пугачева*–Когда Меня Ты Позовешь, В. Кузьмин* + А. Пугачева*–Мечты
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Купить Владимир Кузьмин - Две Звезды (+постер) (4680068804657) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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