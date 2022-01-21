Описание товара The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка

Islands, эпический 21-трековый альбом от шведских мастеров прог-рока, выйдет 30 октября на 2 CD и в лимитированном бокс-сете на 3-х винилах и двух CD. 30 октября увидит свет Islands — новый студийный альбом шведской прог-рок-супер-группы The Flower Kings. Долгожданное продолжение прошлогоднего Waiting For Miracles, новая работа квинтета Ройне Столта выйдет в качестве двойного альбома на CD в диджипаке и в редком коллекционном бокс-сете, состоящем из трех 180-граммовых пластинок и двух CD. Islands получил обложку от знаменитого дизайнера Роджера Дина (Yes, Uriah Heep), а также привлек под свои знамена легендарного мультиинструменталиста Роба Таунсенда, известного по работе со Стивом Хакеттом. Кроме солидных приглашенных гостей и эпического хронометража в 21 трек и 90 минут, этот альбом может похвастаться еще кое-чем: он был полностью записан за время самоизоляции. «Все шоу и фестивали в этом году были отменены, так что будущее оказалось не совсем таким, как мы надеялись», — делится гитарист Ройне Столт. — «Но сидеть без дела во время самоизоляции — это не для нас! Тем более, мы не могли позволить какому-то злому вирусу победить. Вот почему мы воспользовались магией интернета и записали альбом, перекидываясь файлами между США, Италией, Австрией и Швецией — странами, где проживают все участники Flower Kings». «Основная тема этого альбома, как недвусмысленно намекает название Islands, — это изоляция и сопряженные с ней чувства потери и тревоги от утраты связей», — продолжает Ройне. — «Мне кажется, столкновение с этой неожиданной пандемией оставило шрамы на каждом из нас, и восстанавливаться нам предстоит еще долго. Тем не менее, потеря близких заставляет нас взять себя в руки, чтобы стать более сильной и смелой версией себя в этом хрупком цикле жизни». «С музыкальной точки зрения мы хотели создать одно эпическое произведение из 21-й композиции — так, чтобы все темы были сплетены и то появлялись, то исчезали, условно, как в Sgt Peppers или The Lamb. Так что относиться к этому альбому можно и как к одной композиции, и как к 21-му короткому треку. Просто помните, что все это было задумано, как одно кинематографическое путешествие длиной в 90 минут».