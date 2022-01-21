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The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 4
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 5
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 6
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 7
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 7
  • The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398039312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Racing With Blinders On, From The Ground, Black Swan, Morning s, Broken, Goodbye Outrage, Journeyman, Tangerine, Solaris, Heart Of The Valley, Man In A Two Peace Suit, All I Need Is Love, A Species, Northern Lights, Hidden Angles, Serpentine, Looking For Answers, Telescope, Fools Gold, Between Hope & Fear, Islands, Racing With Blinders On, From The Ground, Black Swan, Morning s, Broken, Goodbye Outrage, Journeyman, Tangerine, Solaris, Heart Of The Valley, Man In A Two Peace Suit, All I Need Is L
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка

Islands, эпический 21-трековый альбом от шведских мастеров прог-рока, выйдет 30 октября на 2 CD и в лимитированном бокс-сете на 3-х винилах и двух CD. 30 октября увидит свет Islands — новый студийный альбом шведской прог-рок-супер-группы The Flower Kings. Долгожданное продолжение прошлогоднего Waiting For Miracles, новая работа квинтета Ройне Столта выйдет в качестве двойного альбома на CD в диджипаке и в редком коллекционном бокс-сете, состоящем из трех 180-граммовых пластинок и двух CD. Islands получил обложку от знаменитого дизайнера Роджера Дина (Yes, Uriah Heep), а также привлек под свои знамена легендарного мультиинструменталиста Роба Таунсенда, известного по работе со Стивом Хакеттом. Кроме солидных приглашенных гостей и эпического хронометража в 21 трек и 90 минут, этот альбом может похвастаться еще кое-чем: он был полностью записан за время самоизоляции. «Все шоу и фестивали в этом году были отменены, так что будущее оказалось не совсем таким, как мы надеялись», — делится гитарист Ройне Столт. — «Но сидеть без дела во время самоизоляции — это не для нас! Тем более, мы не могли позволить какому-то злому вирусу победить. Вот почему мы воспользовались магией интернета и записали альбом, перекидываясь файлами между США, Италией, Австрией и Швецией — странами, где проживают все участники Flower Kings». «Основная тема этого альбома, как недвусмысленно намекает название Islands, — это изоляция и сопряженные с ней чувства потери и тревоги от утраты связей», — продолжает Ройне. — «Мне кажется, столкновение с этой неожиданной пандемией оставило шрамы на каждом из нас, и восстанавливаться нам предстоит еще долго. Тем не менее, потеря близких заставляет нас взять себя в руки, чтобы стать более сильной и смелой версией себя в этом хрупком цикле жизни». «С музыкальной точки зрения мы хотели создать одно эпическое произведение из 21-й композиции — так, чтобы все темы были сплетены и то появлялись, то исчезали, условно, как в Sgt Peppers или The Lamb. Так что относиться к этому альбому можно и как к одной композиции, и как к 21-му короткому треку. Просто помните, что все это было задумано, как одно кинематографическое путешествие длиной в 90 минут».



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка

21.01.2022
Кирилл

Достоинства:
Отличный бокс-сет. В картонную упаковку вложены 3 пластинки в 2-х упаковках. Дополнительно весь материал записан на 2-х компакт-дисках, также вложенных в комплект. Очень хорошее исполнение, качество бокса порадовало, как и цена!

Недостатки:
нет. Может, картонный бокс можно было сделать потолще, но пришел без повреждений, так что все норм

Комментарий:
Группа Р. Столта с уже давно устоявшимся составом супер-музыкантов не перестает радовать истинных ценителей прог-рока. Альбом был записан в разных местах в связи с наступлением пандемии и последовавшей самоизоляции. Но это нисколько не сказалось на качестве материала, он великолепен! Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398039312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Racing With Blinders On, From The Ground, Black Swan, Morning s, Broken, Goodbye Outrage, Journeyman, Tangerine, Solaris, Heart Of The Valley, Man In A Two Peace Suit, All I Need Is Love, A Species, Northern Lights, Hidden Angles, Serpentine, Looking For Answers, Telescope, Fools Gold, Between Hope & Fear, Islands, Racing With Blinders On, From The Ground, Black Swan, Morning s, Broken, Goodbye Outrage, Journeyman, Tangerine, Solaris, Heart Of The Valley, Man In A Two Peace Suit, All I Need Is L
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Islands, эпический 21-трековый альбом от шведских мастеров прог-рока, выйдет 30 октября на 2 CD и в лимитированном бокс-сете на 3-х винилах и двух CD. 30 октября увидит свет Islands — новый студийный альбом шведской прог-рок-супер-группы The Flower Kings. Долгожданное продолжение прошлогоднего Waiting For Miracles, новая работа квинтета Ройне Столта выйдет в качестве двойного альбома на CD в диджипаке и в редком коллекционном бокс-сете, состоящем из трех 180-граммовых пластинок и двух CD. Islands получил обложку от знаменитого дизайнера Роджера Дина (Yes, Uriah Heep), а также привлек под свои знамена легендарного мультиинструменталиста Роба Таунсенда, известного по работе со Стивом Хакеттом. Кроме солидных приглашенных гостей и эпического хронометража в 21 трек и 90 минут, этот альбом может похвастаться еще кое-чем: он был полностью записан за время самоизоляции. «Все шоу и фестивали в этом году были отменены, так что будущее оказалось не совсем таким, как мы надеялись», — делится гитарист Ройне Столт. — «Но сидеть без дела во время самоизоляции — это не для нас! Тем более, мы не могли позволить какому-то злому вирусу победить. Вот почему мы воспользовались магией интернета и записали альбом, перекидываясь файлами между США, Италией, Австрией и Швецией — странами, где проживают все участники Flower Kings». «Основная тема этого альбома, как недвусмысленно намекает название Islands, — это изоляция и сопряженные с ней чувства потери и тревоги от утраты связей», — продолжает Ройне. — «Мне кажется, столкновение с этой неожиданной пандемией оставило шрамы на каждом из нас, и восстанавливаться нам предстоит еще долго. Тем не менее, потеря близких заставляет нас взять себя в руки, чтобы стать более сильной и смелой версией себя в этом хрупком цикле жизни». «С музыкальной точки зрения мы хотели создать одно эпическое произведение из 21-й композиции — так, чтобы все темы были сплетены и то появлялись, то исчезали, условно, как в Sgt Peppers или The Lamb. Так что относиться к этому альбому можно и как к одной композиции, и как к 21-му короткому треку. Просто помните, что все это было задумано, как одно кинематографическое путешествие длиной в 90 минут».


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.01.2022
Кирилл

Достоинства:
Отличный бокс-сет. В картонную упаковку вложены 3 пластинки в 2-х упаковках. Дополнительно весь материал записан на 2-х компакт-дисках, также вложенных в комплект. Очень хорошее исполнение, качество бокса порадовало, как и цена!

Недостатки:
нет. Может, картонный бокс можно было сделать потолще, но пришел без повреждений, так что все норм

Комментарий:
Группа Р. Столта с уже давно устоявшимся составом супер-музыкантов не перестает радовать истинных ценителей прог-рока. Альбом был записан в разных местах в связи с наступлением пандемии и последовавшей самоизоляции. Но это нисколько не сказалось на качестве материала, он великолепен! Рекомендую!


The Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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