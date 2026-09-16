Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Hyperdrama
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 705680
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5056556133704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Hyperdrama
Трек-лист
Neverender, Generator, Afterimage, One Night/All Night, Dear Alan Incognito, Mannequin Love, Moonlight Rendez-Vous, Explorer, Muscle Memory, Harpy Dream, Saturnine, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка
Альбом французского дуэта Justice, выпущенный в 2021 году. Альбом представляет собой двойной виниловый релиз, который включает в себя множество треков, демонстрирующих характерный стиль группы, сочетающий элементы электронной музыки, дэнс-попа и рок-звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5056556133704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Hyperdrama
Трек-лист
Neverender, Generator, Afterimage, One Night/All Night, Dear Alan Incognito, Mannequin Love, Moonlight Rendez-Vous, Explorer, Muscle Memory, Harpy Dream, Saturnine, The End
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом французского дуэта Justice, выпущенный в 2021 году. Альбом представляет собой двойной виниловый релиз, который включает в себя множество треков, демонстрирующих характерный стиль группы, сочетающий элементы электронной музыки, дэнс-попа и рок-звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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