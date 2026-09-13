Nicki Minaj - The Pinkprint (10th Anniversary) (0602475097488) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705678
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nicki Minaj - The Pinkprint (10th Anniversary) (0602475097488) виниловая пластинка
The Pinkprint — это третий студийный альбом американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, выпущенный 12 декабря 2014 года. Альбом получил положительные отзывы критиков и стал коммерчески успешным, укрепив статус Минаж как одной из ведущих фигур в хип-хопе и поп-музыке. 10-летний юбилей альбома, который вы упомянули, включает в себя переиздание на виниле (2 LP). Это издание может включать дополнительные треки, ремиксы или другие бонусные материалы, которые не были доступны в оригинальной версии. The Pinkprint известен своими сильными текстами, личными темами и разнообразием стилей, включая хип-хоп, RB и поп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
The Pinkprint — это третий студийный альбом американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, выпущенный 12 декабря 2014 года. Альбом получил положительные отзывы критиков и стал коммерчески успешным, укрепив статус Минаж как одной из ведущих фигур в хип-хопе и поп-музыке. 10-летний юбилей альбома, который вы упомянули, включает в себя переиздание на виниле (2 LP). Это издание может включать дополнительные треки, ремиксы или другие бонусные материалы, которые не были доступны в оригинальной версии. The Pinkprint известен своими сильными текстами, личными темами и разнообразием стилей, включая хип-хоп, RB и поп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nicki Minaj - The Pinkprint (10th Anniversary) (0602475097488) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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