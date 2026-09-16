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Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка

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Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка - фото 1
Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Snow From Yesterday
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка - фото 1
  • Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958104146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Snow From Yesterday
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday

Отзывы о товаре Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958104146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Snow From Yesterday
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manu Delago - Snow From Yesterday (coloured) (5016958104146) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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