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Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка

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Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 1
Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 2
Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 3
Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 4
Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 1
  • Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 2
  • Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 3
  • Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 4
  • Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка

Ra — тринадцатый студийный альбом немецкой рок-группы Eloy, выпущенный в 1988 году. Это концептуальный альбом, задуманный Фрэнком Борнеманом, критически рассматривающий тему генетических манипуляций и человеческого стремления к бессмертию.. Ra ознаменовал собой перерождение группы в дуэт, поскольку они распались в конце 1984 года. Бессменный лидер и основной участник Eloy Фрэнк Борнеманн выбрал клавишника Михаэля Герлаха своим единственным постоянным товарищем по группе, а также сотрудничал с различными приглашенными музыкантами.

Отзывы о товаре Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ra — тринадцатый студийный альбом немецкой рок-группы Eloy, выпущенный в 1988 году. Это концептуальный альбом, задуманный Фрэнком Борнеманом, критически рассматривающий тему генетических манипуляций и человеческого стремления к бессмертию.. Ra ознаменовал собой перерождение группы в дуэт, поскольку они распались в конце 1984 года. Бессменный лидер и основной участник Eloy Фрэнк Борнеманн выбрал клавишника Михаэля Герлаха своим единственным постоянным товарищем по группе, а также сотрудничал с различными приглашенными музыкантами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Eloy - Ra (coloured) (0885513004819) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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