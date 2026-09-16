Slayer - Live Undead (0039841578911) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Live Undead
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 705404
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841578911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Live Undead
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Black Magic, The Sword, Captor Of Sin, The Antichrist, Evil Has No Boundaries Show No Mercy, Aggressive Perfector
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slayer - Live Undead (0039841578911) виниловая пластинка
Концертный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, вышедший в 1984 году. На диске представлена живая запись, сыгранная в студии перед небольшим количеством фанатов. Альбом издан на Metal Blade Records в 1984 году. Slayer - американская метал группа. Коллектив был основан в 1981 году. Slayer возглавила музыкальное движение американского трэш-метала после выпуска своего альбома Reign in Blood (1986), который считается лучшим достижением группы и «классикой трэш-метала». Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в «большую четвёрку трэш-метала».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841578911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Live Undead
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Black Magic, The Sword, Captor Of Sin, The Antichrist, Evil Has No Boundaries Show No Mercy, Aggressive Perfector
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Концертный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, вышедший в 1984 году. На диске представлена живая запись, сыгранная в студии перед небольшим количеством фанатов. Альбом издан на Metal Blade Records в 1984 году. Slayer - американская метал группа. Коллектив был основан в 1981 году. Slayer возглавила музыкальное движение американского трэш-метала после выпуска своего альбома Reign in Blood (1986), который считается лучшим достижением группы и «классикой трэш-метала». Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в «большую четвёрку трэш-метала».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Slayer - Live Undead (0039841578911) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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