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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit

The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.