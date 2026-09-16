Top.Mail.Ru
Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - фото 1
Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - фото 2
Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Under Lock And Key
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - фото 1
  • Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - фото 2
  • Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[4050538679908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Under Lock And Key
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Unchain the Night, The Hunter, In My Dreams, Slippin Away, Lightnin Strikes Again Its Not Love, Jaded Heart, Dont Lie to Me, Will the Sun Rise, Til the Livin End
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка

Under Lock and Key — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, выпущенный первоначально в 1985 году. Включает хиты In My Dreams и Unchain the Night. Лимитированное издание на цветном виниле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[4050538679908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Under Lock And Key
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Unchain the Night, The Hunter, In My Dreams, Slippin Away, Lightnin Strikes Again Its Not Love, Jaded Heart, Dont Lie to Me, Will the Sun Rise, Til the Livin End
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Under Lock and Key — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, выпущенный первоначально в 1985 году. Включает хиты In My Dreams и Unchain the Night. Лимитированное издание на цветном виниле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...