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Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Here To Stay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705236
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Here To Stay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Philly Mignon, Father and Son, Body and Soul, Nostrand and Fulton, Full Moon and Empty Arms Assunta
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Philly Mignon, Father and Son, Body and Soul, Nostrand and Fulton, Full Moon and Empty Arms Assunta

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Here To Stay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Philly Mignon, Father and Son, Body and Soul, Nostrand and Fulton, Full Moon and Empty Arms Assunta
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Philly Mignon, Father and Son, Body and Soul, Nostrand and Fulton, Full Moon and Empty Arms Assunta
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Here To Stay (0602465149654) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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