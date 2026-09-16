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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка

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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 2
OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 3
OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Zombi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0810155840051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Zombi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0810155840051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Zombi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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