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Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black

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Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 1
Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 2
Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 3
Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 4
Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 1
  • Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 2
  • Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 3
  • Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 4
  • Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704329
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
106

Описание товара Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black

TWS наушники Sven E-315B имеют тип крепления крепление на ухе. Благодаря разъёму подключения bluetooth Вы сможете подсоединять их к своим устройствам, чтобы слушать музыку или просматривать видео.

Отзывы о товаре Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
TWS наушники Sven E-315B имеют тип крепления крепление на ухе. Благодаря разъёму подключения bluetooth Вы сможете подсоединять их к своим устройствам, чтобы слушать музыку или просматривать видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sven E-315B (SV-022631) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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