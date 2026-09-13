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Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт

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Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704231
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.51

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт

Погружной блендер VITEK в чёрном корпусе — практичный помощник для приготовления напитков, пюре и измельчения продуктов. Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15 000 об/мин обеспечивают эффективную работу, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим под разные задачи. В комплекте предусмотрены 2 насадки, кувшин объёмом 0,7 л и измельчитель на 0,5 л. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. Длина сетевого шнура 1,2 м обеспечивает удобство размещения во время готовки, а вес 1,5 кг делает блендер достаточно удобным для повседневного использования.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер VITEK в чёрном корпусе — практичный помощник для приготовления напитков, пюре и измельчения продуктов. Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15 000 об/мин обеспечивают эффективную работу, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим под разные задачи. В комплекте предусмотрены 2 насадки, кувшин объёмом 0,7 л и измельчитель на 0,5 л. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. Длина сетевого шнура 1,2 м обеспечивает удобство размещения во время готовки, а вес 1,5 кг делает блендер достаточно удобным для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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