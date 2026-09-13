Пылесос Maxwell MW-3247

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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704205
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Вертикальные пылесосы Maxwell представляют собой удобное и функциональное решение для сухой уборки дома. Этот стильный серый пылесос оснащен цельной трубой всасывания, что обеспечивает его надежность и долговечность. На ручке устройства расположен удобный регулятор мощности, позволяющий легко адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности.
Пылесос работает от мощного аккумулятора типа Li-Ion емкостью 2200 мА·ч, обеспечивая до 35 минут автономной работы. При этом, для полной зарядки потребуется всего 5 часов, что делает его удобным для регулярного использования. Несмотря на высокую производительность, Maxwell сохранил компактность и легкость – вес всего 2,8 кг.
Контейнер для сбора пыли объемом 0,4 литра легко очищается после каждой уборки, обеспечивая поддержание чистоты без лишних хлопот. Пылесос потребляет 120 Вт, демонстрируя баланс между эффективностью и экономичностью.
Произведенный в Китае брендом Maxwell, этот пылесос рассчитан на длительное использование и станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.
Вертикальные пылесосы Maxwell представляют собой удобное и функциональное решение для сухой уборки дома. Этот стильный серый пылесос оснащен цельной трубой всасывания, что обеспечивает его надежность и долговечность. На ручке устройства расположен удобный регулятор мощности, позволяющий легко адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности.
Пылесос работает от мощного аккумулятора типа Li-Ion емкостью 2200 мА·ч, обеспечивая до 35 минут автономной работы. При этом, для полной зарядки потребуется всего 5 часов, что делает его удобным для регулярного использования. Несмотря на высокую производительность, Maxwell сохранил компактность и легкость – вес всего 2,8 кг.
Контейнер для сбора пыли объемом 0,4 литра легко очищается после каждой уборки, обеспечивая поддержание чистоты без лишних хлопот. Пылесос потребляет 120 Вт, демонстрируя баланс между эффективностью и экономичностью.
Произведенный в Китае брендом Maxwell, этот пылесос рассчитан на длительное использование и станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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