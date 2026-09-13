Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1003

Многофункциональность и современный дизайн электрического чайника RDE-1003 оценят даже самые взыскательные покупатели. Благодаря максимальной мощности в 2200 Вт он вскипятит до 1.7 л воды за считаные минуты. Прибор имеет электронную базу с большим LCD-дисплеем, с помощью которого вы сможете выбрать один из шести автоматических режимов для приготовления напитков или отрегулировать температуру воды от 40° до 100° с шагом в 1°. Корпус чайника выполнен из термостойкого стекла и декорирован стильными элементами из нержавеющей стали. Красивая подсветка делает использование устройства особенно приятным. Благодаря продуманной конструкции чайник поворачивается на 360° при установке на базу. Следить за уровнем воды помогает специальная шкала, нанесенная на стенку стеклянного корпуса. Чайник оснащен сертифицированным английским контроллером STRIX, который гарантирует 15 000 циклов кипячения и продлевает срок службы устройства в 5 раз. В приборе продумана каждая деталь! Например, наливать воду в чайник можно через специальное открывающееся отверстие в крышке. При желании крышку прибора можно снять полностью. Устройство также имеет несколько особенных функций: поддержания температуры на протяжении двух часов, памяти (устройство запоминает и воспроизводит последнюю настройку температуры), а также «спящий режим», когда чайник полностью отключается через 20 минут после последнего включения. В случае необходимости вы можете остановить кипячение или убрать звуковые сигналы при помощи соответствующих кнопок. Фильтр от накипи из нержавеющей стали, расположенный в носике чайника, легко снять и промыть. Чайник оснащен защитой от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии в нем воды. Купите чайник RDE-1003 и подарите себе непревзойденный уровень комфорта!