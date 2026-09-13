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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
265x265x210
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704186
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Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1003
Многофункциональность и современный дизайн электрического чайника RDE-1003 оценят даже самые взыскательные покупатели. Благодаря максимальной мощности в 2200 Вт он вскипятит до 1.7 л воды за считаные минуты. Прибор имеет электронную базу с большим LCD-дисплеем, с помощью которого вы сможете выбрать один из шести автоматических режимов для приготовления напитков или отрегулировать температуру воды от 40° до 100° с шагом в 1°. Корпус чайника выполнен из термостойкого стекла и декорирован стильными элементами из нержавеющей стали. Красивая подсветка делает использование устройства особенно приятным. Благодаря продуманной конструкции чайник поворачивается на 360° при установке на базу. Следить за уровнем воды помогает специальная шкала, нанесенная на стенку стеклянного корпуса. Чайник оснащен сертифицированным английским контроллером STRIX, который гарантирует 15 000 циклов кипячения и продлевает срок службы устройства в 5 раз. В приборе продумана каждая деталь! Например, наливать воду в чайник можно через специальное открывающееся отверстие в крышке. При желании крышку прибора можно снять полностью. Устройство также имеет несколько особенных функций: поддержания температуры на протяжении двух часов, памяти (устройство запоминает и воспроизводит последнюю настройку температуры), а также «спящий режим», когда чайник полностью отключается через 20 минут после последнего включения. В случае необходимости вы можете остановить кипячение или убрать звуковые сигналы при помощи соответствующих кнопок. Фильтр от накипи из нержавеющей стали, расположенный в носике чайника, легко снять и промыть. Чайник оснащен защитой от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии в нем воды. Купите чайник RDE-1003 и подарите себе непревзойденный уровень комфорта!
Многофункциональность и современный дизайн электрического чайника RDE-1003 оценят даже самые взыскательные покупатели. Благодаря максимальной мощности в 2200 Вт он вскипятит до 1.7 л воды за считаные минуты. Прибор имеет электронную базу с большим LCD-дисплеем, с помощью которого вы сможете выбрать один из шести автоматических режимов для приготовления напитков или отрегулировать температуру воды от 40° до 100° с шагом в 1°. Корпус чайника выполнен из термостойкого стекла и декорирован стильными элементами из нержавеющей стали. Красивая подсветка делает использование устройства особенно приятным. Благодаря продуманной конструкции чайник поворачивается на 360° при установке на базу. Следить за уровнем воды помогает специальная шкала, нанесенная на стенку стеклянного корпуса. Чайник оснащен сертифицированным английским контроллером STRIX, который гарантирует 15 000 циклов кипячения и продлевает срок службы устройства в 5 раз. В приборе продумана каждая деталь! Например, наливать воду в чайник можно через специальное открывающееся отверстие в крышке. При желании крышку прибора можно снять полностью. Устройство также имеет несколько особенных функций: поддержания температуры на протяжении двух часов, памяти (устройство запоминает и воспроизводит последнюю настройку температуры), а также «спящий режим», когда чайник полностью отключается через 20 минут после последнего включения. В случае необходимости вы можете остановить кипячение или убрать звуковые сигналы при помощи соответствующих кнопок. Фильтр от накипи из нержавеющей стали, расположенный в носике чайника, легко снять и промыть. Чайник оснащен защитой от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии в нем воды. Купите чайник RDE-1003 и подарите себе непревзойденный уровень комфорта!
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