Чайник электрический Kitfort КТ-6772
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
242х156х215
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура, рисунок на корпусе
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
синий
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, фильтр
Рисунок на корпусе
да
Серия
Kitfort КТ-6772
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
242х156х215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6772
Электрический чайник Kitfort КТ-6772 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ёмкость чайника 1,7 литров: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура, рисунок на корпусе
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
синий
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, фильтр
Рисунок на корпусе
да
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Серия
Kitfort КТ-6772
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
242х156х215
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-6772 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ёмкость чайника 1,7 литров: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
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