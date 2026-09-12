Чайник электрический Bosch TWK1M123
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260х255x225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692254
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
красный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260х255x225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M123
Чайник Bosch TWK1M123 емкостью 1,7 л и мощностью 2400 Вт позволят быстро вскипятить необходимое количество воды для приготовления чая, кофе или супа. Изготовлен из прочного пластика.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
красный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260х255x225
Страна производитель
Китай
Чайник Bosch TWK1M123 емкостью 1,7 л и мощностью 2400 Вт позволят быстро вскипятить необходимое количество воды для приготовления чая, кофе или супа. Изготовлен из прочного пластика.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: черные
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