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Чайник электрический Kitfort КТ-6617 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6617

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Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6617 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640762
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
голубой
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения
Серия
Kitfort КТ-6617
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х23
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6617

Электрический чайник КТ-6117 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 40 до 90 °С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным заварочным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике. На ручке чайника расположена сенсорная панель управления с дисплеем. С её помощью вы можете задать температуру нагрева от 40 до 90 °С. На дисплее отображается текущая температура воды и температура нагрева. После нагрева температура поддерживается 2 ч. Съёмная крышка и широкое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. Форма носика позволяет метко наливать воду независимо от количества воды в чайнике. Фильтр внутри носика предотвращает поступление накипи в чашку. Световой индикатор горит разными цветами в зависимости от температуры воды: до 50 °С –белый, 50 °С – оранжевый, 60 °С – голубой, 70 °С – зелёный, 80 °С – синий, 90 °С – фиолетовый и от 95 °С – красный. Различные сорта чая (зелёный, чёрный, белый, улун, травяной) можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром. Он крепится к крышке и легко моется после использования. Корпус выполнен из стекла, пластика и метала. Дно из метала, а крышка из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на стеклянную колбу. Ёмкости 1.7 л хватит, чтобы заварить чай или вскипятить воду на большую семью.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6617




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
голубой
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения
Серия
Kitfort КТ-6617
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник КТ-6117 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 40 до 90 °С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным заварочным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике. На ручке чайника расположена сенсорная панель управления с дисплеем. С её помощью вы можете задать температуру нагрева от 40 до 90 °С. На дисплее отображается текущая температура воды и температура нагрева. После нагрева температура поддерживается 2 ч. Съёмная крышка и широкое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. Форма носика позволяет метко наливать воду независимо от количества воды в чайнике. Фильтр внутри носика предотвращает поступление накипи в чашку. Световой индикатор горит разными цветами в зависимости от температуры воды: до 50 °С –белый, 50 °С – оранжевый, 60 °С – голубой, 70 °С – зелёный, 80 °С – синий, 90 °С – фиолетовый и от 95 °С – красный. Различные сорта чая (зелёный, чёрный, белый, улун, травяной) можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром. Он крепится к крышке и легко моется после использования. Корпус выполнен из стекла, пластика и метала. Дно из метала, а крышка из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на стеклянную колбу. Ёмкости 1.7 л хватит, чтобы заварить чай или вскипятить воду на большую семью.
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Отзывы


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