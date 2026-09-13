Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт
Идеально измельчить говядину, свинину, баранину, птицу или рыбу способна мясорубка VITEK VT-3615 с мощностью 1700 Вт. Благодаря уникальной технологии заточки и шлифования MagniFit, ножи и диск прибора прилегают друг к другу максимально плотно, в результате чего фарш имеет однородную текстуру. Для легкости очищения в устройстве предусмотрена функция «Реверс». В комплект с прибором входят два диска, изготовленные из нержавеющей стали, а также насадка для сосисок и «кеббе», которая позволит вам готовить купаты и другие блюда восточной кухни. Особому комфорту в работе с мясорубкой способствуют прорезиненные ножки: они обеспечивают прибору устойчивость на любой рабочей поверхности. В комплект с устройством входит специальный толкатель для продуктов. Изготовители позаботились и об удобстве в хранении прибора: снизу имеется углубление для шнура. Купите мясорубку VITEK VT-3615 и готовьте с удовольствием! Заводские данные Гарантия продавца / производителя 12 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип мясорубка электрическая Модель Vitek VT-3615 Основной цвет черный Дополнительный цвет серый Основные характеристики Мощность максимальная 1700 Вт Мощность номинальная 250 Вт Максимальное время непрерывной работы 5 мин Реверс есть Материал корпуса пластик Материал лотка пластик Насадки Количество насадок 4 шт Количество перфорированных дисков для фарша 2 шт Насадка для кеббе есть Насадка для приготовления колбас есть Количество насадок для приготовления колбас 1 шт Насадка для нарезки овощей нет Количество насадок для нарезки овощей нет Насадка-соковыжималка нет Насадка для нарезки печенья нет Толкатель есть Дополнительная информация Дисплей нет Индикация нет Количество скоростей 1 шт Отсек для хранения шнура есть Длина сетевого шнура 1.1 м Комплектация насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель Питание Потребляемая мощность в спящем режиме нет Мощность в выключенном режиме нет
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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