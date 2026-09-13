Top.Mail.Ru
Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 1
Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 2
Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 3
Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 4
Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
  • Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 1
  • Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 2
  • Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 3
  • Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 4
  • Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704154
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Длина сетевого шнура
1.1
Насадки
диск/решетка для фарша, для «кеббе», для домашней колбасы
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, насадка для кеббе, формовочные диски, насадка для домашней колбасы, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
2.58

Описание товара Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт

Идеально измельчить говядину, свинину, баранину, птицу или рыбу способна мясорубка VITEK VT-3615 с мощностью 1700 Вт. Благодаря уникальной технологии заточки и шлифования MagniFit, ножи и диск прибора прилегают друг к другу максимально плотно, в результате чего фарш имеет однородную текстуру. Для легкости очищения в устройстве предусмотрена функция «Реверс». В комплект с прибором входят два диска, изготовленные из нержавеющей стали, а также насадка для сосисок и «кеббе», которая позволит вам готовить купаты и другие блюда восточной кухни. Особому комфорту в работе с мясорубкой способствуют прорезиненные ножки: они обеспечивают прибору устойчивость на любой рабочей поверхности. В комплект с устройством входит специальный толкатель для продуктов. Изготовители позаботились и об удобстве в хранении прибора: снизу имеется углубление для шнура. Купите мясорубку VITEK VT-3615 и готовьте с удовольствием! Заводские данные Гарантия продавца / производителя 12 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип мясорубка электрическая Модель Vitek VT-3615 Основной цвет черный Дополнительный цвет серый Основные характеристики Мощность максимальная 1700 Вт Мощность номинальная 250 Вт Максимальное время непрерывной работы 5 мин Реверс есть Материал корпуса пластик Материал лотка пластик Насадки Количество насадок 4 шт Количество перфорированных дисков для фарша 2 шт Насадка для кеббе есть Насадка для приготовления колбас есть Количество насадок для приготовления колбас 1 шт Насадка для нарезки овощей нет Количество насадок для нарезки овощей нет Насадка-соковыжималка нет Насадка для нарезки печенья нет Толкатель есть Дополнительная информация Дисплей нет Индикация нет Количество скоростей 1 шт Отсек для хранения шнура есть Длина сетевого шнура 1.1 м Комплектация насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель Питание Потребляемая мощность в спящем режиме нет Мощность в выключенном режиме нет



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Длина сетевого шнура
1.1
Насадки
диск/решетка для фарша, для «кеббе», для домашней колбасы
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, насадка для кеббе, формовочные диски, насадка для домашней колбасы, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально измельчить говядину, свинину, баранину, птицу или рыбу способна мясорубка VITEK VT-3615 с мощностью 1700 Вт. Благодаря уникальной технологии заточки и шлифования MagniFit, ножи и диск прибора прилегают друг к другу максимально плотно, в результате чего фарш имеет однородную текстуру. Для легкости очищения в устройстве предусмотрена функция «Реверс». В комплект с прибором входят два диска, изготовленные из нержавеющей стали, а также насадка для сосисок и «кеббе», которая позволит вам готовить купаты и другие блюда восточной кухни. Особому комфорту в работе с мясорубкой способствуют прорезиненные ножки: они обеспечивают прибору устойчивость на любой рабочей поверхности. В комплект с устройством входит специальный толкатель для продуктов. Изготовители позаботились и об удобстве в хранении прибора: снизу имеется углубление для шнура. Купите мясорубку VITEK VT-3615 и готовьте с удовольствием! Заводские данные Гарантия продавца / производителя 12 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип мясорубка электрическая Модель Vitek VT-3615 Основной цвет черный Дополнительный цвет серый Основные характеристики Мощность максимальная 1700 Вт Мощность номинальная 250 Вт Максимальное время непрерывной работы 5 мин Реверс есть Материал корпуса пластик Материал лотка пластик Насадки Количество насадок 4 шт Количество перфорированных дисков для фарша 2 шт Насадка для кеббе есть Насадка для приготовления колбас есть Количество насадок для приготовления колбас 1 шт Насадка для нарезки овощей нет Количество насадок для нарезки овощей нет Насадка-соковыжималка нет Насадка для нарезки печенья нет Толкатель есть Дополнительная информация Дисплей нет Индикация нет Количество скоростей 1 шт Отсек для хранения шнура есть Длина сетевого шнура 1.1 м Комплектация насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель Питание Потребляемая мощность в спящем режиме нет Мощность в выключенном режиме нет


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Vitek VT-3615 1700Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...