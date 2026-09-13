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Сэндвичница Vitek VT-7147 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сэндвичница Vitek VT-7147

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Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 1
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 2
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 3
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 4
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 5
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 6
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 7
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 8
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 9
Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 1
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 2
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 3
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 4
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 5
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 6
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 7
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 8
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 9
  • Сэндвичница Vitek VT-7147 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704149
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
0.75
Функции и особенности
Индикация включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х10
Вес, кг.
1.53

Описание товара Сэндвичница Vitek VT-7147

За один раз приготовить сразу четыре бутерброда даст возможность сэндвичница VITEK VT-7147. Начинить их можно сыром, колбасой, тонкими ломтиками отварного мяса или птицы. Ломтики хлеба будут идеально и ровно прожарены благодаря надежному антипригарному покрытию поверхности пластин сэндвичницы. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого пластика, что обеспечивает ему безопасность и особый комфорт в работе. Характеристики: Мощность: 750 Вт Количество видов панелей: 1 Форма: сэндвичи Съемные пластины: нет Регулировка степени обжаривания: нет Антипригарное рабочее покрытие: есть Функция размораживания: нет Одностороннее обжаривание: нет Лоток для жира и сока: нет

Отзывы о товаре Сэндвичница Vitek VT-7147




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
0.75
Функции и особенности
Индикация включения
Страна производитель
Китай
Описание
За один раз приготовить сразу четыре бутерброда даст возможность сэндвичница VITEK VT-7147. Начинить их можно сыром, колбасой, тонкими ломтиками отварного мяса или птицы. Ломтики хлеба будут идеально и ровно прожарены благодаря надежному антипригарному покрытию поверхности пластин сэндвичницы. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого пластика, что обеспечивает ему безопасность и особый комфорт в работе. Характеристики: Мощность: 750 Вт Количество видов панелей: 1 Форма: сэндвичи Съемные пластины: нет Регулировка степени обжаривания: нет Антипригарное рабочее покрытие: есть Функция размораживания: нет Одностороннее обжаривание: нет Лоток для жира и сока: нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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