Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704149
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За один раз приготовить сразу четыре бутерброда даст возможность сэндвичница VITEK VT-7147. Начинить их можно сыром, колбасой, тонкими ломтиками отварного мяса или птицы. Ломтики хлеба будут идеально и ровно прожарены благодаря надежному антипригарному покрытию поверхности пластин сэндвичницы. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого пластика, что обеспечивает ему безопасность и особый комфорт в работе. Характеристики: Мощность: 750 Вт Количество видов панелей: 1 Форма: сэндвичи Съемные пластины: нет Регулировка степени обжаривания: нет Антипригарное рабочее покрытие: есть Функция размораживания: нет Одностороннее обжаривание: нет Лоток для жира и сока: нет
За один раз приготовить сразу четыре бутерброда даст возможность сэндвичница VITEK VT-7147. Начинить их можно сыром, колбасой, тонкими ломтиками отварного мяса или птицы. Ломтики хлеба будут идеально и ровно прожарены благодаря надежному антипригарному покрытию поверхности пластин сэндвичницы. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого пластика, что обеспечивает ему безопасность и особый комфорт в работе. Характеристики: Мощность: 750 Вт Количество видов панелей: 1 Форма: сэндвичи Съемные пластины: нет Регулировка степени обжаривания: нет Антипригарное рабочее покрытие: есть Функция размораживания: нет Одностороннее обжаривание: нет Лоток для жира и сока: нет
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