Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
белый
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 586268
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
белый
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, сигнализатор рабочего состояния
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х27
Вес, кг.
1
Описание товара Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White
Сэндвичница Zelmer ZSM7850Компактная бутербродница ZSM7850 от компании Zelmer мощностью 750 Вт имеет 2 отделения для выпечки и оборудована антипригарным покрытием, которое можно легко очистить даже бумажным полотенцем.Корпус модели оборудован индикатором готовности, а для удобства в приготовлении имеет замок на ручке.
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Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
белый
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, сигнализатор рабочего состояния
Страна производитель
Китай
Сэндвичница Zelmer ZSM7850Компактная бутербродница ZSM7850 от компании Zelmer мощностью 750 Вт имеет 2 отделения для выпечки и оборудована антипригарным покрытием, которое можно легко очистить даже бумажным полотенцем.Корпус модели оборудован индикатором готовности, а для удобства в приготовлении имеет замок на ручке.
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - данный товар вы можете купить по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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