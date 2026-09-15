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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White

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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 1
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 2
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 3
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 4
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 5
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 6
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 7
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 8
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 9
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 10
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 11
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 12
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 13
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 14
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 15
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 16
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
белый
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 1
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 2
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 3
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 4
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 5
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 6
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 7
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 8
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 9
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 10
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 11
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 12
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 13
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 14
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 15
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 16
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
белый
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, сигнализатор рабочего состояния
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х27
Вес, кг.
1

Описание товара Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White

Сэндвичница Zelmer ZSM7850Компактная бутербродница ZSM7850 от компании Zelmer мощностью 750 Вт имеет 2 отделения для выпечки и оборудована антипригарным покрытием, которое можно легко очистить даже бумажным полотенцем.Корпус модели оборудован индикатором готовности, а для удобства в приготовлении имеет замок на ручке.

Отзывы о товаре Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
белый
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, сигнализатор рабочего состояния
Страна производитель
Китай
Описание
Сэндвичница Zelmer ZSM7850Компактная бутербродница ZSM7850 от компании Zelmer мощностью 750 Вт имеет 2 отделения для выпечки и оборудована антипригарным покрытием, которое можно легко очистить даже бумажным полотенцем.Корпус модели оборудован индикатором готовности, а для удобства в приготовлении имеет замок на ручке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сандвич мейкер Zelmer ZSM7850 White - данный товар вы можете купить по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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