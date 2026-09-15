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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream

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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 1
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 2
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 3
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 4
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 5
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
бежевый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 1
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 2
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 3
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 4
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 5
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586269
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
бежевый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, индикатор работы, отсек для хранения шнура
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х35х26
Вес, кг.
1.5

Описание товара Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream

Сэндвичница, мощность 750 Вт, количество кусочков 4, функция гриля, пластины: для сэндвичей.

Отзывы о товаре Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
бежевый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, индикатор работы, отсек для хранения шнура
Страна производитель
Китай
Описание
Сэндвичница, мощность 750 Вт, количество кусочков 4, функция гриля, пластины: для сэндвичей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сандвич мейкер Zelmer ZSM7861 Black/Cream - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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