Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вафельница
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
1200 Вт
Количество порций
4
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703519
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Описание товара Вафельница Hyundai HYSM-4140 1200Вт белый
Готовьте вкусные и ароматные вафли вместе с вафельницей Hyundai HYSM-4140. Она работает с максимальной мощностью 1200 Вт и имеет нагревательную электрическую спираль. Вы сможете сэкономить время на готовку и приготовить сразу четыре вафли, а индикатор включения укажет на готовность вафельницы к работе. Тесто не будет вытекать за пределы пластин благодаря надежному фиксатору крышки. Для более комфортного использования предусмотрена ненагревающаяся ручка. Благодаря антипригарному покрытию вафли будут сниматься быстро и не пригорят. Корпус изготовлен из бакелита и высококачественного пластика – он легко переносит высокие температуры. Вы сможете укладывать вафельницу на любую сторону, а противоскользящие полоски обеспечат устойчивость на любой поверхности.
Готовьте вкусные и ароматные вафли вместе с вафельницей Hyundai HYSM-4140. Она работает с максимальной мощностью 1200 Вт и имеет нагревательную электрическую спираль. Вы сможете сэкономить время на готовку и приготовить сразу четыре вафли, а индикатор включения укажет на готовность вафельницы к работе. Тесто не будет вытекать за пределы пластин благодаря надежному фиксатору крышки. Для более комфортного использования предусмотрена ненагревающаяся ручка. Благодаря антипригарному покрытию вафли будут сниматься быстро и не пригорят. Корпус изготовлен из бакелита и высококачественного пластика – он легко переносит высокие температуры. Вы сможете укладывать вафельницу на любую сторону, а противоскользящие полоски обеспечат устойчивость на любой поверхности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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