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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400

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Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 1
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 2
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 3
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 4
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 5
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 6
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 7
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 8
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 1
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 2
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 3
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 4
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 5
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 6
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 7
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 8
  • Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 459360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400
1 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, защита от перегрева, индикатор работы, отсек для хранения шнура, индикатор поджаривания, возможность работы в вертикальном состоянии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х12
Вес, кг.
2.32

Описание товара Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400

В сэндвич-мейкере Zelmer ZSM7400 можно приготовить завтрак, горячие бутерброды для компании или быстрый перекус. Одновременно можно приготовить 4 квадратных ломтика или сразу 8 небольших треугольных сэндвичей. С мощностью 1400 Вт, пластины нагреваются достаточно быстро, необходимая для работы температура устанавливается автоматически. Когда прибор будет готов к работе - загорится световой индикатор. Панели снабжены антипригарным покрытием. Термоизолированная ручка оберегает от прикосновения к рабочим поверхностям, а корпус сделан из надёжного пластика. Прорезиненные ножки помогут удерживать прибор на столе. Есть отсек для хранения шнура. При готовке можно воспользоваться защёлкой, чтобы плотнее сомкнуть верхнюю и нижнюю часть сендвичницы. Устройство можно хранить вертикально или горизонтально.

Отзывы о товаре Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, защита от перегрева, индикатор работы, отсек для хранения шнура, индикатор поджаривания, возможность работы в вертикальном состоянии
Страна производитель
Китай
Описание
В сэндвич-мейкере Zelmer ZSM7400 можно приготовить завтрак, горячие бутерброды для компании или быстрый перекус. Одновременно можно приготовить 4 квадратных ломтика или сразу 8 небольших треугольных сэндвичей. С мощностью 1400 Вт, пластины нагреваются достаточно быстро, необходимая для работы температура устанавливается автоматически. Когда прибор будет готов к работе - загорится световой индикатор. Панели снабжены антипригарным покрытием. Термоизолированная ручка оберегает от прикосновения к рабочим поверхностям, а корпус сделан из надёжного пластика. Прорезиненные ножки помогут удерживать прибор на столе. Есть отсек для хранения шнура. При готовке можно воспользоваться защёлкой, чтобы плотнее сомкнуть верхнюю и нижнюю часть сендвичницы. Устройство можно хранить вертикально или горизонтально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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