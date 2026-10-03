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Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
сэндвичи
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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антипригарное покрытие, защита от перегрева, индикатор работы, отсек для хранения шнура, индикатор поджаривания, возможность работы в вертикальном состоянии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х12
Вес, кг.
2.32
Описание товара Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400
В сэндвич-мейкере Zelmer ZSM7400 можно приготовить завтрак, горячие бутерброды для компании или быстрый перекус. Одновременно можно приготовить 4 квадратных ломтика или сразу 8 небольших треугольных сэндвичей.
С мощностью 1400 Вт, пластины нагреваются достаточно быстро, необходимая для работы температура устанавливается автоматически. Когда прибор будет готов к работе - загорится световой индикатор.
Панели снабжены антипригарным покрытием. Термоизолированная ручка оберегает от прикосновения к рабочим поверхностям, а корпус сделан из надёжного пластика. Прорезиненные ножки помогут удерживать прибор на столе.
Есть отсек для хранения шнура. При готовке можно воспользоваться защёлкой, чтобы плотнее сомкнуть верхнюю и нижнюю часть сендвичницы. Устройство можно хранить вертикально или горизонтально.
антипригарное покрытие, защита от перегрева, индикатор работы, отсек для хранения шнура, индикатор поджаривания, возможность работы в вертикальном состоянии
Страна производитель
Китай
Описание
В сэндвич-мейкере Zelmer ZSM7400 можно приготовить завтрак, горячие бутерброды для компании или быстрый перекус. Одновременно можно приготовить 4 квадратных ломтика или сразу 8 небольших треугольных сэндвичей.
С мощностью 1400 Вт, пластины нагреваются достаточно быстро, необходимая для работы температура устанавливается автоматически. Когда прибор будет готов к работе - загорится световой индикатор.
Панели снабжены антипригарным покрытием. Термоизолированная ручка оберегает от прикосновения к рабочим поверхностям, а корпус сделан из надёжного пластика. Прорезиненные ножки помогут удерживать прибор на столе.
Есть отсек для хранения шнура. При готовке можно воспользоваться защёлкой, чтобы плотнее сомкнуть верхнюю и нижнюю часть сендвичницы. Устройство можно хранить вертикально или горизонтально.
Сандвич мейкер Zelmer ZSM7400 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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