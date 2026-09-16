Top.Mail.Ru
Вафельница Maxwell MW-1572 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница Maxwell MW-1572

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 1
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 2
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 3
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 4
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 5
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 6
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 7
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 8
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 9
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Количество отделений в пластине для вафель
4
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 1
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 2
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 3
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 4
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 5
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 6
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 7
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 8
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 9
  • Вафельница Maxwell MW-1572 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 900 руб.  3 330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 704147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вафельница Maxwell MW-1572
1 900 руб. -43%
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Вафельница
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Количество отделений в пластине для вафель
4
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
Индикация включения
Размеры в упаковке, см
28х24х16
Вес, кг.
1.7

Описание товара Вафельница Maxwell MW-1572

Вафельница Maxwell MW-1572 станет незаменимой вещью на кухне, если в семье любят полакомиться домашними вафлями. Maxwell MW-1572 выпускается в приятном белом корпусе из прочного пластика и отлично смотрится на кухне. Мощность, на которой вафельница работает, составляет 1000 Вт.

Отзывы о товаре Вафельница Maxwell MW-1572




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Вафельница
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Количество отделений в пластине для вафель
4
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
Индикация включения
Описание
Вафельница Maxwell MW-1572 станет незаменимой вещью на кухне, если в семье любят полакомиться домашними вафлями. Maxwell MW-1572 выпускается в приятном белом корпусе из прочного пластика и отлично смотрится на кухне. Мощность, на которой вафельница работает, составляет 1000 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Maxwell MW-1572 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...