Вафельница Maxwell MW-1572
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вафельница
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Количество отделений в пластине для вафель
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 900 руб. 3 330 руб.
В наличии
Код товара: 704147
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 900 руб. -43%
3 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Количество отделений в пластине для вафель
4
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
Индикация включения
Размеры в упаковке, см
28х24х16
Вес, кг.
1.7
Описание товара Вафельница Maxwell MW-1572
Вафельница Maxwell MW-1572 станет незаменимой вещью на кухне, если в семье любят полакомиться домашними вафлями. Maxwell MW-1572 выпускается в приятном белом корпусе из прочного пластика и отлично смотрится на кухне. Мощность, на которой вафельница работает, составляет 1000 Вт.
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Бренд
Тип товара
Вафельница
Сменные панели
нет
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Количество отделений в пластине для вафель
4
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
Индикация включения
Вафельница Maxwell MW-1572 станет незаменимой вещью на кухне, если в семье любят полакомиться домашними вафлями. Maxwell MW-1572 выпускается в приятном белом корпусе из прочного пластика и отлично смотрится на кухне. Мощность, на которой вафельница работает, составляет 1000 Вт.
Вафельница Maxwell MW-1572 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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