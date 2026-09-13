Вафельница VITEK VT-2624
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
780
Цвет
черный
Формы для готовки
бельгийские вафли, венские вафли
Количество отделений в пластине для вафель
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704140
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
780
Цвет
черный
Формы для готовки
бельгийские вафли, венские вафли
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, индикатор работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
1.34
Описание товара Вафельница VITEK VT-2624
Вафельница VITEK VT-2624 выполнена в черном корпусе из термоустойчивого пластика. Прорезиненные ножки не дают устройству скользить и царапать столешницу. Фиксатор ручек и крышки не дает панелям раскрываться при переноске и вертикальном хранении вафельницы. VITEK VT-2624 предназначена для приготовления венских вафель. Антипригарное покрытие не дает тесту прилипать и облегчает очистку панелей от крошек и прочих загрязнений. Устройство работает в одном режиме и с помощью визуального индикатора оповещает о нагреве до нужного уровня.
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Бренд
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
780
Цвет
черный
Формы для готовки
бельгийские вафли, венские вафли
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
антипригарное покрытие, индикатор работы
Страна производитель
Китай
Вафельница VITEK VT-2624 выполнена в черном корпусе из термоустойчивого пластика. Прорезиненные ножки не дают устройству скользить и царапать столешницу. Фиксатор ручек и крышки не дает панелям раскрываться при переноске и вертикальном хранении вафельницы. VITEK VT-2624 предназначена для приготовления венских вафель. Антипригарное покрытие не дает тесту прилипать и облегчает очистку панелей от крошек и прочих загрязнений. Устройство работает в одном режиме и с помощью визуального индикатора оповещает о нагреве до нужного уровня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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