Бутербродница Kitfort КТ-3667
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
750 Вт
Сменные панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебристый
Основной цвет
черный
Прочее
антипригарное покрытие
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
750 Вт
Сменные панели
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
фиксатор ручек и крышки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Бутербродница Kitfort КТ-3667
Бутербродница Kitfort КТ-3667 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне.
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Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебристый
Основной цвет
черный
Прочее
антипригарное покрытие
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
750 Вт
Сменные панели
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
фиксатор ручек и крышки
Страна производитель
Китай
Бутербродница Kitfort КТ-3667 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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